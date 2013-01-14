Виноделы просят Прасолова возобновить выдачу лицензий на экспорт вина

Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ) обратилась с официальным письмом к министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову с просьбой разрешить ситуацию с прекращением выдачи лицензий на экспорт винодельческой продукции.

Об этом говорится в пресс-релизе АВВУ, переданном УНИАН.

Согласно сообщению ассоциации, украинские винодельческие предприятия столкнулись с проблемой при получении лицензий в декабре 2012 года — январе 2013 года.

«Несмотря на своевременную подачу документов и соблюдение всех требований, установленных законодательством, разрешающие документы не выдаются. Министерство экономического развития и торговли Украины от комментариев воздерживается», — говорится в сообщении АВВУ.

По информации ассоциации, в результате украинские компании сорвали ряд поставок вина и были вынуждены заморозить контакты с иностранными партнерами.

Как сообщили УНИАН в АВВУ, из-за срыва поставок, запланированных к продаже в предновогодний период, потери украинских виноделов составили около 10 млн грн.

По словам директора ассоциации Сергея Михайлечко, поставки продукции на рынки третьих стран позволяют украинским производителям удерживать предприятия на плаву, поскольку падение внутреннего рынка виноделия по итогам 2012 года составило около 30%, при этом импорт винодельческой продукции в 2012 году вырос на 18%.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» (АВВУ) допускает, что площади виноградников в Украине в 2013 году могут быть сокращены из-за отсутствия у производителей средств для их закладки.

По словам главы ассоциации Сергея Михайлечко, из-за задолженности государства по выплате средств на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства, в 2012 году заложено 810 га виноградников против 1,8 тыс. га в 2011 году.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2012 году урожай винограда составил более 490 тыс. тонн.

Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» настаивает на сохранении в государственном бюджете на 2013 год спецфонда, аккумулирующего средства 1,5% сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. В госбюджете предусмотрено зачисление этих средств в общий фонд.