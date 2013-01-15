Хмельницкий хлебокомбинат “Стиоми-холдинг” намерен повысить цену на социальный хлеб на 7%

Хмельницкий хлебокомбинат ООО “Стиоми-холдинг” с 22 января планирует повысить цену на социальный хлеб на 7,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 14 января сообщила заместитель директора хлебозавода Елена Романенко на встрече с коллективом предприятия.

По ее словам, стоимость ржанопшеничного хлеба в продаже составит 3,46 грн за буханку (оптово-отпускная цена с завода будет 3,15 грн).

“Это связано с подорожанием зерна. Если в прошлом году мы покупали тонну пшеницы за 1800 гривень, то теперь платим 2200 гривень. Также увеличились расходы на потребление природного газа в зимний период”, - объяснила Е.Романенко.

В то же время, она подчеркнула, что стоимость хмельницкого хлеба и в дальнейшем остается самой низкой в области.

Заместитель директора хлебозавода прибавила, что месячная потребность предприятия в сырье составляет 1100 т зерна: 900 т пшеницы и 200 т ржи.

Справка УНИАН. Хмельницкий хлебокомбинат ООО “Стиоми-холдинг” за сутки выпекает около 50 т хлеба при мощности 90 т и обеспечивает 50% территории области. На предприятии работают 650 работников.

В течение 2009-2011 года и первого полугодия 2012 года ООО “Стиоми-холдинг” не повышало цены на хлеб массового потребления.

С 20 июля 2012 года предприятие повысило оптово-отпускные цены на хлеб массового потребления (социальный хлеб) на 10%, а именно: на хлеб “Подольский пшеничный” и хлеб “Ароматный” – до 2,81 грн, на батон “Нарезной” – до 2,51 грн.