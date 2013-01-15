МФК предоставила компании Agrofusion кредит на 16 млн долл.

Международная финансовая корпорация (МФК) предоставила крупнейшему украинскому промышленному производителю томатов - группе компаний Agrofusion кредит в размере 16 млн долл. с целью обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в южных регионах Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе МФК.

Согласно сообщению корпорации, финансирование от МФК «поможет Agrofusion укрепить позиции компании на внутреннем и экспортном рынках томатной пасты, будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, а также стимулировать улучшение практик ведения сельского хозяйства среди других производителей овощей в Украине».

В сообщении отмечается, что Agrofusion, производственные мощности которого находятся в Херсонской и Николаевской областях, является единственным украинским производителем томатов, чьи производственные показатели соответствуют уровню мировых лидеров томатного рынка.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года МФК анонсировала возможность предоставления группе компаний Agrofusion долгосрочного кредита на 20 млн долл.

В середине июля 2012 года Европейский банк реконструкции и развития принял решение предоставить украинскому производителю томатной пасты кредит на сумму 20 млн долл. Привлекаемые средства планировалось использовать для реструктуризации баланса, среднесрочного рабочего капитала и капитальных расходов.

Справка УНИАН. Группа компаний Agrofusion – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».

Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской области и «Северный» в Николаевской области. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон. Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.