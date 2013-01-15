Экспорт курятины в ЕС могут заблокировать из-за нестыковок ряда наших и европейских стандартов - эксперты

Эксперты Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ), а также Ассоциации “Союз птицеводов Украины” указывают на риски блокирования экспорта мяса птицы на рынок Евросоюза из-за несоответствия европейских и украинских норм по массовому содержанию влаги в партиях замороженной/охлажденной курятины.

Как говорится в совместном экспертном сообщении, разработчики ДСТУ «Мясо птицы. Общие технические условия» (Институт животноводства НААН) не учли рекомендованные специалистами рынка ЕС методики определения доли влаги в замороженном мясе.

По словам президента УКАБ Алекса Лисситсы, указанные рекомендации позволили бы “гармонизировать отечественный ДСТУ с нормами Регламента ЕС и использовать зарегистрированные и апробированные в странах ЕС методики определения содержания воды в тушках птицы после размораживания».

Председатель совета директоров Ассоциации “Союз птицеводов Украины” Александр Бакуменко отмечает, что из-за несоответствия этих норм и государство, и украинские производители могут потерять миллионную выручку от экспорта.

Согласно сообщению, эксперты направили письмо премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой поручить профильным министерствам доработать редакцию проекта ДСТУ с учетом технологических параметров Регламента Комиссии ЕС.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 года постоянный комитет по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Гендиректората Еврокомиссии предоставил Украине разрешения на экспорт продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов, на рынок ЕС.

На согласование соответствующих изменений в Регламент Еврокомиссии и предоставление программы контроля сальмонеллы со стороны Украины было выделено около 2-3 месяцев.

Эксперты прогнозируют увеличение экспорта курятины в 2013 году до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году. При этом объем производства курятины в 2012 году, по оценкам Союза птицеводов, составил около 1,05 млн тонн.