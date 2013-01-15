В Украине сельхозпроизводство в 2012 году сократилось на 4,5%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2012 году сократились на 4,5% по сравнению с 2011 годом, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, спад производства на сельхозпредприятиях составил 6,5%, в домохозяйствах — 2,4%.

При этом индекс производства продукции растениеводства по итогам 2012 года сократился на 8,2%, в том числе на агропредприятиях — на 10,1%, в домозяйствах — на 4,6%.

Индекс производства продукции животноводства в 2012 году увеличился на 3,8%, в том числе на сельхозпредприятиях – на 7,6%, в домохозяйствах — на 1,2%.

По данным Госстата, в аграрных предприятиях в 2012 году по сравнению с предыдущим годом объем выращивания скота и птицы увеличился на 7,2%, в том числе крупного рогатого скота — на 4,9%, свиней — на 8,4%, птицы — на 7%.

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле увеличились на 5%, свиней — на 8%. Средний надой молока от одной коровы в агропредприятиях увеличился в 2012 году на 13,3%, до 4664 кг, в хозяйствах населения — на 1,5%, до 4442 кг.

Справка УНИАН. В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом на фоне хорошего урожая зерновых увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства — 2,5%.

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