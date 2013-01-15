«Хлебные инвестиции» в 2012 году увеличили производство продукции на 4,3% - до 102 тыс. тонн

Холдинговая компания «Хлебные инвестиции», один из крупных производителей хлеба и хлебобулочных изделий, по итогам 2012 года увеличила производство хлебобулочной продукции по сравнению с 2011 годом на 4,3% — до около 102,28 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в 2012 году компания инвестировала в приобретение нового оборудования 30,43 млн грн, в частности, открыла 88 новых собственных торговых точек и приобрела 55 новых автомашин для развозки продукции.

Также компания сообщила о валовом доходе за 2012 год в размере 710 млн грн.

Как сообщал УНИАН, компания "Хлебные инвестиции" по итогам 2011 года увеличила производство хлебобулочной продукции на 2% против 2010 года — до 98 тыс. тонн, валовой доход в 2011 году составил 598,6 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «ХК «Хлебные инвестиции» является одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины. На сегодняшний день в состав холдинга входят: ПAO «Хлеб» (Волынская обл.), ООО «Бердичевский хлебозавод» (Житомирская обл.), ПАО «Царь Хлеб» (г. Севастополь), ПАО «Черновицкий хлебокомбинат» (г. Черновцы), Хлебозавод в с. Новые Петровцы (Киевская обл.) и ПАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат» (г. Ивано-Франковск), предприятие по производству и оптовой продаже макаронных изделий ТМ "Макарелла" ООО" Продовольственная компания "Заграва-Луцк" (г. Луцк).