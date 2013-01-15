Урожай зерна в 2012 году составил 46,2 млн тонн - на 18,6% меньше, чем в 2011 году

Валовой урожай зерновых культур в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 18,6% - до 46,17 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По предварительным данным Госстата, в 2012 году сбор пшеницы сократился на 29,4% - до 15,76 млн тонн, ячменя - на 23,8% - до 6,93 млн тонн, кукурузы - на 8,4% - до 20,9 млн тонн, проса - на 43,9% - до 0,156 млн тонн, гречки - на 15,3% - до 0,238 млн тонн, риса - на 6,7% - до 0,158 млн тонн. При этом урожай ржи увеличился по сравнению с 2011 годом на 16,7% (0,675 млн тонн), овса - на 24,5% (0,629 млн тонн).

По информации Госстата, в 2012 году в Украине было собрано почти 18,3 млн тонн сахарной свеклы, что на 2,4% меньше, чем в 2011 году. Урожай подсолнечника в 2012 году составил 8,4 млн тонн против 8,1 млн тонн в 2011 году, рапса – 1,2 млн тонн против 0,97 млн тонн. Намолот сои увеличился на 6,2% - до 2,4 млн тонн.

Помимо этого, Украина в 2012 году собрала 23,25 млн тонн картофеля (на 4,1% меньше 2011 года), 10 млн тонн овощей (на 1,8% больше 2011 года).

Урожай плодов и ягод в Украине увеличился за отчетный период на 5,9% - до 2 млн тонн.

Напомним, в 2011 году в Украине было собрано 56,7 млн тонн зерна.

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