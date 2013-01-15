Эксперты прогнозируют рост экспорта пшеницы из Украины в 2012-2013 МГ до 6,5 млн тонн

Эксперты информационного агентства «АПК-Информ» оценивают экспортные возможности Украины по пшенице в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2012 – июнь 2013 гг.) в 6,5 млн тонн.

Как говорится в сообщении «АПК-Информ», около 300 тыс. тонн пшеницы могут быть экспортированы в последнем квартале маркетингового года после изучения перспектив нового урожая.

При этом отмечается, что к концу декабря 2012 года экспорт пшеницы из Украины составил 5,9 млн тонн, еще 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда будут реализованы для экспорта в ближайшее время.

По данным “АПК-Информ”, объем переходящих остатков пшеницы в Украине к концу текущего МГ составит 4,9 млн тонн, что превышает средний показатель за последние 10 лет (2,5 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз по экспорту зерна в 2012/2013 маркетинговом году до 23 млн тонн с 21-22 млн тонн, озвученных ранее.

Торги по продаже 300 тыс. тонн пшеницы из запасов Аграрного фонда будут проведены на Аграрной бирже 22 января 2013 года.

В 2012 году в Украине было собрано 46,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 56,7 млн тонн в 2011 году.