“Кернел” намерен построить три элеватора в Хмельницкой области

Агрохолдинг “Кернел” намерен в течение двух-трех лет построить в Хмельницкой области три элеватора.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель западного региона “Кернел” Валерий Кузьмин, элеваторы будут построены в Дунаевецком, Каменец-Подольском и Староконстантиновском районах.

По его словам, мощность каждого элеватора составит 150-200 тыс. т.

“Это связано с тем, что “Кернел” планирует расширять свой земельный банк до 150 тыс. га. По инвестициям, то стоимость одного элеватора составляет 3-5 млн грн”, - отметил он.

В.Кузьмин добавил, что в конце 2012 года агрохолдинг “Кернел” купил ООО “Стиоми-Холдинг”, которое обрабатывало в Хмельницкой области около 70 тыс. га паевой земли.

Справка УНИАН. Kernel – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний. Холдинг, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Kernel в 2012-м финансовом году, завершившемся 30 июня, сократил чистую прибыль до 198,6 млн долл. с 226,04 млн долл. в прошлом финансовом году.

Стоимость активов компании на 30 июня 2012 года увеличилась до 2,1 млрд долл. с 1,56 млрд долл. на аналогичную дату предыдущего финансового года.