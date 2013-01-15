Лукашенко: белорусская агропродукция будет конкурентоспособной и после вступления РФ в ВТО

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает белорусскую сельхозпродукцию конкурентоспособной и не видит проблем для ее экспорта и после вступления России в ВТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

«По качеству к нашей продукции в той же России пока претензий нет. Это наш основной рынок, мы оттуда не уйдем, Казахстан покупает нашу продукцию, Украина. Мы наоборот, экспансию экономическую увеличиваем на эти регионы», - подчеркнул президент Беларуси.

А. Лукашенко подчеркнул, что Украина в ВТО уже давно, но всегда просит белорусский продукт.

«Мне недавно украинцы объяснили, почему у них на нашу продукцию большой спрос. Потому что мы сохранили ГОСТы», - сказал А. Лукашенко.

Он также отметил, что при этом одновременно идет диверсификация рынков сбыта.

«В 2012 году белорусская сельхозпродукция продавалась в Молдову, Венесуэлу, Вьетнам, Мьянму, Бангладеш - всего 40 стран. Экспорт продукции АПК в итоге принес Беларуси около 5 млрд долл. Это тоже наше стратегическое направление, 40 стран для нашей Беларуси - прилично. Надо теперь расширять, объемы увеличивать. Поэтому я не вижу тут особой проблемы - качество и цена. Но это накладывает ответственность на экономику, это себестоимость продукции», - подчеркнул А. Лукашенко.

Справка УНИАН. Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) 22 августа, став ее 156-м участником. Процесс вступления растянулся на 17 лет. Переговоры велись в рамках Рабочей группы, в которую входили 60 стран - членов этой организации, в том числе в переговоры по тарифным вопросам было вовлечено свыше 50 членов ВТО, а по доступу на рынок услуг – около 30. Самыми сложными были переговоры с Грузией, ЕС и США.

Уже осенью прошлого года началась активная работа по снятию действующих ограничений против российского экспорта. По состоянию на 1 июля 2012 года 19 стран (Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Индия, Индонезия, Киргизия, Китай, Республика Корея, Мексика, Молдова, США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, а также ЕС как единая таможенная территория) применяют защитные меры в отношении российских товаров.