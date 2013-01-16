Группа «Креатив» намерена в 2013 г. увеличить производство соевых продуктов в 2,7 раза

Агропромышленная группа «Креатив», один из лидирующих производителей масложировой продукции в Украине, намерена в 2013 году увеличить объемы производства и продаж соевых продуктов в 2,7 раз – до 185 тыс. тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы, производство соевого шрота в 2013 году планируется увеличить до 146 тыс. тонн с 54 тыс. тонн в 2012 году, соевого масла – до 39 тыс. тонн с 14 тыс. тонн.

При этом в компании отметили, что около 40% произведенного шрота и 45% масла планируется поставить на внешние рынки.

По информации пресс-службы, в 2013 году группа «Креатив» рассчитывает сохранить объемы производства жиров и маргарина на уровне прошлого года – 95-100 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, ранее агропромышленная группа «Креатив» заявляла о намерениях увеличить до 2014 года мощности по переработке сои более чем в 3 раза - до 270 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. Промышленная группа «Креатив» является одним из лидеров рынка жиров и маргаринов с рыночной долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке подсолнечных семян с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн. Также группа «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", ТМ "Деликон" и ТМ "Дивное".