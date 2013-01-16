ЕБРР и группа «Райфайзен Банк Интернациональ» запустили в Украине программу кредитования АПК

Европейский банк реконструкции и развития и дочерние компании группы «Райфайзен Банк Интернациональ» в Украине - «Райфайзен Банк Аваль» и «Райфайзин Лизинг Аваль» запустили в Украине программу по предоставлению сельхозпредприятиям кредитных и лизинговых ресурсов для приобретения сельхозтехники производства американской компании John Deere.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду, 16 января, сообщили участники программы.

«В рамках программы будет предоставлено среднесрочное финансирование, как через лизинг, так и через кредиты. Финансирование будет доступно в долларах США либо в гривнях», - сообщил руководитель отдела ЕБРР по работе с финансовыми организациями Александр Павлов. Он также подчеркнул, что в рамках реализации проекта предусмотрено освоение 50 млн долларов на протяжении двух лет, при этом риски по данному проекту разделяют все его участники.

А.Павлов отметил, что вклад ЕБРР в данный проект составит около 20 млн долларов.

Как сообщил замглавы правления «Райфайзен Банк Аваль» Артур Илияв, годовая процентная ставка в рамках проекта составит от 1%. При этом долгосрочное финансирование (до 5 лет) кредитов будет осуществляться в гривне, лизинговых продуктов - в долларах. Верхняя отметка по гривневым ставкам - 19,85%, долларовым - 8,9%.

По словам гендиректора компании «Джон Дир Украина» Петера Кримма, на сегодняшний день в Украине осуществляют деятельность 6 дилеров этой компании. П.Кримм сообщил, что в ближайшие два года планируется расширить сеть дилерских отделений до 26-27 с ныне действующих 20 отделений.

Участники пресс-конференции отметили, что около 70% парка сельскохозяйственной техники в Украине на сегодняшний день изношено.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что на обновление парка сельхозмашин нужно около 120 млрд грн на протяжении ближайших пяти лет.

По информации Минагропрода, обеспечение крестьян высококачественной современной техникой украинского производства позволит сберечь до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно.

Справка УНИАН. John Deere - американская корпорация, ведущий мировой производитель сельскохозяйственной техники (тракторов, комбайнов, прессов, сеялок, лесозаготовительного оборудования и др.). На сегодняшний день в компании работают 56 000 человек в более чем 20 странах.