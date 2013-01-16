Аграрный фонд установил стартовые цены на пшеницу для торгов 22 января

Аграрный фонд Украины определил стартовые цены для пшеницы, торги по которой пройдут 22 января на Аграрной бирже.

Согласно сообщению фонда, стартовая цена на пшеницу первого класса установлена на уровне 2300 грн/тонна, 2 класса - 2250 грн/тонна, 3 класса - 2150 грн/тонна.

Напомним, в конце прошлого года Аграрный фонд объявил о продаже 300 тыс. пшеницы с возможностью экспорта. Торги по указанному объему пшеницы были назначены на 22 января. По условию Аграрной биржи, шаг изменения цены на единицу товара составит 8 грн. На торги выставляются 12 лотов по 25 тыс. тонн зерна.

В январе члены Всеукраинского общественного объединения «Украинская зерновая ассоциация» (УЗА) обратились к министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку с просьбой предоставить государственные гарантии экспорта 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда, а также содействовать получению гарантий от Аграрного фонда по поводу отсутствия задолженности перед элеваторами. Кроме того, предлагалось снять с торгов пшеницу урожая 2009-2010 годов и сократить объемы лотов до 2 тыс. тонн.

Экспорт зерна из Украины по состоянию на 3 января 2013 года составил 14,5 млн тонн. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует суммарный показатель экспорта зерна в текущем маркетинговом году на уровне 23 млн тонн.

В начале текущего МГ (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы. Позже объем экспорта пшеницы было решено увеличить до 5,5 млн тонн. Минагропрод ожидает, что основной экспортной культурой в следующие месяцы станет кукуруза.