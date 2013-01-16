Гидрометцентр подтвердил прогноз увеличения урожая озимых на 20-30% в 2013 году

Погодные условия последнего времени позволяют говорить о прогнозном росте урожая озимых культут в 2013 году на 20-30%. Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель руководителя украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

«Мы дали свой прогноз, что на данный момент, благодаря погодным условиям, ожидаем роста урожая озимых на 20-30%», - сказал А.Прокопенко.

При этом он отметил, что уже сейчас есть некоторые сомнения относительно состояния посевов в ряде областей. «У нас есть участки талого грунта, способствующего вегетативности растений. Это не очень хорошо и может привести к ослаблению состояния посевов в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях», - подчеркнул замруководителя Гидрометцентра.

Вместе с тем, по его словам, вымерзания посевов не ожидается. «Вымерзания культур мы не ожидаем. Равно как не ожидаем задержек весеннее–полевых работ и природных процессов, учитывая, что промерзание почвы не является критически глубоким», - заверил А.Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

Полный текст интервью с заместителем руководителя украинского Гидрометцентра Анатолием Прокопенко читайте здесь.