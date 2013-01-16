«Астарта» в 2012 году увеличила производство сахара на 15%

Крупнейший в Украине производитель сахара компания «Астарта» (Astarta) в 2012 году произвел 430 тыс. тонн сахара, что на 15% больше результата 2011 года.

Как говорится в пресс-релизе холдинга, уровень обеспеченности собственным сырьем для производства сахара по итогам 2012 года составил 75%.

Отмечается, что показатель выхода сахара достиг 13,8%, что существенно превышает средний показатель по отрасли.

Также сообщается, что производство сахарной свеклы в агрохолдинге в прошлом году увеличилось на 25% по сравнению с 2011 годом - до 2,6 млн тонн. При этом средняя урожайность свеклы выросла на 10% - до 53 тонн/га.

“Мы укрепили свою позицию на украинском рынке сахара, увеличили долю производства до 19,5%, расширили экспорт сахара и другой продукции”, - цитирует пресс-релиз гендиректора агрохолдинга “Астарта” Виктора Иванчика.

Согласно пресс-релизу, в 2012 году компания также усовершенствовала показатели энергоэффективности. “Программа модернизации способствовала сокращению на 10% потребления природного газа при переработке свеклы и 10-процентному повышению производственных мощностей сахарных заводов”, - сказано в пресс-релизе.

В компании напомнили о реализованных в 2012 году логистических и инфраструктурных проектах, в частности, о том, что в ноябре был введен в эксплуатацию складской комплекс мощностью хранения 50 тыс. тонн сахара. Также сообщается, что компания готовится к вводу в эксплуатацию комплекса по производству биогаза и ведет строительство завода по переработке сои в соответствии с графиком.

Как сообщал УНИАН, “Астарта” планирует запустить завод по переработке сои в четвертом квартале 2013 года и вывести его на полную мощность в 2014 году.

В первом полугодии 2012 года агрохолдинг сократил чистую прибыль до 52,880 млн евро с 56,704 млн евро за первые шесть месяцев 2011 года.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО «Полтавазернопродукт», ООО «АФ им. Довженко» и ООО «Добробут»; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое» и одно в Хмельницкой области - ООО «Волочиск-Агро».

Astartа владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год. В 2011 году благодаря производству 370 тыс. тонн сахара компания заняла долю в 16% на этом рынке в Украине.

Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством, но главным источником ее доходов является продажа сахара (почти 50% выручки в первом квартале).

Капитализация компании, дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в 2006 году, на последнем закрытии составляла почти 400 млн евро.

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“Астарта” в 2012 году сократила урожай зерновых и масличных культур на 9% - до 600 тыс. тонн

Агропромышленный холдинг “Астарта” (Astarta) в 2012 году сократил объем урожая зерновых и масличных культур на 9,1% по сравнению с 2011 годом – до 600 тыс. тонн с 660 тыс. тонн в 2011 году.

Об этом сообщается на сайте компании.

По словам генерального директора агрохолдинга Виктора Иванчика, которые приводятся в пресс-релизе, причиной снижения урожая стали неблагоприятные погодные условия летом 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году “Астарта” собрала урожай зерновых и масличных культур в размере 660 тыс. тонн, что практически вдвое больше, чем в 2010 году.

Ранее агрохолдинг сообщал о планах по увеличению к 2016 году площади обрабатываемых земель до 400 тыс. га с 245 тыс. га, сбора урожая зерновых и масличных культур до 1,5 млн тонн, а также сахарной свеклы до 4 млн тонн.

Производство сахарной свеклы в подразделениях агрохолдинга в 2012 году увеличилось на 25% по сравнению с 2011 годом - до 2,6 млн тонн, производство сахара — дна 15%, до 430 тыс. тонн.

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“Астарта” увеличила производство молока в 2012 году на 20% - до 84 тыс. тонн

Агропромышленный холдинг “Астарта” (Astarta) увеличил производство молока в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 20% - до 84 тыс. тонн. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, среднегодовой надой от одной коровы в 2012 году вырос на 12%.

Напомним, “Астарта” сообщала о планах по производству 83 тыс. тонн молока в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году компания увеличила поголовье коров на 17% до 15 тыс. голов и начала строительство нетельного хозяйства на 5 тыс. голов в Полтавской области.

Кроме того, ранее агрохолдинг презентовал стратегические планы по двукратному увеличению производства молока к 2016 году до 150 тыс. тонн.