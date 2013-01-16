Хозсуд начал дело о банкротстве компании "Винницамолоко"

Хозяйственный суд Винницкой области начал дело о банкротстве компании "Винницамолоко"

Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, заявление о возбуждении дела о банкротстве компании подало ООО "Днепровская молочная компания".

Причиной возбуждения производства по делу о банкротстве является задолженность перед кредитором. Общая сумма требований кредитора составляет 1 млн 64 тыс. 304,33 грн.

Арбитражным управляющим назначен Роман Шаргало.

Справка УНИАН. ОАО "Винницамолоко" занималось заготовлением, переработкой молока и производством продукции из цельного молока. 63,88% акций "Винницамолоко" принадлежит Monteforte Holding Limited (Британские Виргинские острова) и 23,79% - Украинско-белорускому ООО "Луксор". 2011 год "Винницамолоко" закончило с убытком 6,148 млн грн, сократив чистый доход на 81,84%, или на 11,803 млн грн до 2,619 млн грн по сравнению с 2010 годом.