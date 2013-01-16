Минагропрод заявляет, что хлеб дорожать не будет

До конца текущего маркетингового года (1 июля 2013 года) ценовая ситуация на рынке хлеба будет стабильной, поскольку в Украине сформированы достаточные запасы зерновых культур, а также будут продолжаться интервенции муки из Аграрного фонда на хлебопекарные предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, мука из Аграрного фонда будет поставляться по фиксированным ценам. В частности мука высшего сорта будет реализовываться по цене 2896 грн./тонна, что на 10% ниже средних рыночных цен.

В сообщении также сказано, что в 2012 году Аграрный фонд заключил 156 трехсторонних соглашений на поставку муки. Ежемесячные объемы поставок на предприятия составляют 49,3 тыс. тонн пшеничной и 5,7 тыс. тонн ржаной муки.

В Минагропроде напомнили, что мощности украинских предприятий крупяной промышленности оцениваются в более чем 16 млн тонн переработки зерна в год, что на 60% превышает фактическую потребность внутреннего рынка.

Также отмечается, что помольные партии зерна интервенционного фонда формируются с учетом размещения хлебопекарных предприятий, что позволяет значительно уменьшить затраты на транспортировку муки.

Согласно сообщению, правительство поручило центральным и местным органам исполнительной власти предпринять дополнительные меры по контролю и обеспечению стабильных цен на хлеб. В частности, поручение касается изменения системы расчетов предприятий хлебопекарной отрасли за газ и электроэнергию, сокращения сроков расчетов предприятий розничной торговли с хлебопекарными предприятиями, а также усиления защиты экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод обнародовал данные, согласно которым потребность регионов в муке для производства массовых сортов хлеба оценивается в 79 тыс. тонн ежемесячно, в том числе пшеничной муки необходимо 67,4 тыс. тонн, ржаной - 12,4 тыс. тонн.

Аграрный фонд реализует пшеничную муку высшего сорта по цене 2 896 грн/т, пшеничную муку первого сорта – по 2 711 грн/т, пшеничную муку второго сорта – по 2 381 грн/т, ржаную муку – по 2 279 грн/т.