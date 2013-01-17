Заявки на участие в торгах по продаже пшеницы из Аграрного фонда уже подали более 15 компаний

На сегодняшний день заявки на участие в торгах по продаже 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда подали более 15 участников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Аграрного фонда Игорь Якубович.

«Заявки подали более 15 компаний. Мы заявки продолжаем принимать до понедельника, 21 января», — сказал он.

И.Якубович отметил, что среди заявленных участников присутствуют не только трейдеры, но и хлебопекарные и мукомольные предприятия.

По его словам, на продажу будут выставлены 198 тыс. тонн пшеницы 3-го класса, около 100 тыс. тонн 2-го класса, оставшееся зерно — пшеница 1-го класса.

Напомним, стартовая цена на пшеницу 1-го класса составит 2300 грн/т, 2-го класса — 2250 грн/т, 3-го класса — 2150 грн/т (с учетом НДС).

Как отметил И.Якубович, средства от реализации этой пшеницы будут направлены на финансирование авансового платежа по форвардным закупкам 0,5 млн тонн зерна урожая 2013 года в феврале-марте текущего года.

Гендиректор Аграрного фонда напомнил, что осенью 2012 года фонд провел форвардные закупки зерна урожая 2013 года, законтрактовав 0,5 млн тонн.

Также он сообщил, что запасы продовольственной пшеницы в Украине на сегодняшний день составляют около 1,5 млн тонн. При этом для обеспечения внутренних потребностей достаточно 900 тыс. тонн пшеницы в год, а остальные 600 тыс. тонн являются излишком.

И.Якубович предположил, что после проведения торгов 22 января оставшиеся излишки пшеницы в размере 300 тыс. тонн могут быть реализованы в текущем маркетинговом году «при подходящих конъюнктурных условиях».

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Аграрный фонд объявил о продаже 300 тыс. пшеницы с возможностью экспорта. Торги по указанному объему пшеницы были назначены на 22 января. По условию Аграрной биржи, шаг изменения цены на единицу товара составит 8 грн. На торги выставляются 12 лотов по 25 тыс. тонн зерна.