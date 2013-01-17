Минагропрод инициирует создание ПАО «Аграрный фонд». Проект постановления Кабмина уже подготовлен

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует создание ПАО «Аграрный фонд».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Аграрного фонда Игорь Якубович.

"Это (создание ПАО "Аграрный фонд " - УНИАН) инициирует Министерство аграрной политики и инициируем мы", - сказал он.

По словам И.Якубовича, создать ПАО «Аграрный фонд» планируется до конца 2013 года. При этом проект соответствующего постановления Кабмина уже подготовлен.

Как отметил И.Якубович, новая структура будет некоторое время существовать параллельно с бюджетной организацией Аграрный фонд. Предполагается, что ПАО «Аграрный фонд» выпустит акции на сумму 5 млрд грн, которые позже будут обменены на облигации внутреннего государственного займа на аналогичную сумму.

И.Якубович отметил, что новая организация намерена совместно с государством и инвесткомпаниями реализовывать проекты в сфере сельского хозяйства, в частности по развитию элеваторных комплексов, модернизации систем орошения. При этом доля государственного финансирования через «Аграрный фонд» в данных проектах предполагается на уровне 40%, инвесткомпаний — 50% и самого сельхозтоваропроизводителя — около 10%.

Справка УНИАН. Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 года. Аграрный фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.