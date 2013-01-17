«Артемовск Вайнери» в 2012 году увеличил производство игристых вин на 12%

Одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин «Артемовск Вайнери» (Artemovsk Winery, Донецкая обл.) в 2012 году произвело 19,23 млн бутылок этой продукции против 17,146 млн бутылок в 2011 году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, «Артемовск Вайнери» по итогам 2012 года увеличил долю на общенациональном рынке игристых вин на 2,9 процентных пункта - до 26,5%.

Также в компании сообщили, что география экспорта игристых вин в 2012 году была расширена за счет начала поставок в Армению. В целом, около 30% произведенной продукции поставляется на внешний рынок, при этом основными импортерами оставались Россия и Германия.

Справка УНИАН. «Артемовск Вайнери» – одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин традиционным бутылочным способом. Завод по производству игристых вин был основан в 1950 году в штольнях гипсовых выработок на глубине 50-70 метров от поверхности. Общая площадь подземных штолен, в которых одновременно хранится 30 млн бутылок артемовского игристого вина, составляет свыше 25 га. Основные торговые марки и товарные знаки – «Krimart», «Крым», «Артемовское», «Krimsekt».