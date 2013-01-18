Госценинспекция зафиксировала манипуляции с ценами на хлеб в Харькове

Государственная инспекция Украины по контролю за ценами зафиксировала факт подорожания хлеба социальных сортов в Харькове.

Как сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за ценами, от 14 до 50 коп. подорожал хлеб производства Салтовского хлебозавода и Украинско-словенского предприятия «Хлебопекарный комплекс «Кулиничевский».

«Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий всегда компенсируют отрицательную рентабельность производства социальных сортов хлеба за счет дорогих сортов и продукции сложной рецептуры, сладостей и т.д. Два харьковских завода не являются исключением из этого правила, - отметил председатель Государственной инспекции по контролю за ценами Александр Киселев. - Государство устанавливает ограничения только на продовольственные товары первой необходимости и производители хлеба должны соблюдать ограничения, направленные на поддержку социально незащищенных граждан. В Харькове производители манипулируют - повысив цены на сорта хлеба массового потребления, отнесенных к социальным, и, соответственно, цены, которые подлежат регулированию, производители начали продавать социальный хлеб под другими названиями и меньшего веса, что является недопустимым».

По словам А.Киселева, подорожание сразу пяти социальных сортов хлеба не может быть обоснованным. Тем более, что одно из предприятий начало выпускать хлеб простой рецептуры под другим названием.

Он также отметил, что в случае установления несоответствия расчета цен на социальные сорта хлеба Госценинспекция Украина потребует от производителей хлеба в Харькове снижение цен к предыдущему уровню. О манипуляциях с ценами на социальные сорта хлеба в Харьковской области уже проинформирована Харьковская областная государственная администрация и Антимонопольный комитет Украины.