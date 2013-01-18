В Украине в 2012 году сократилось производство свинины и говядины, выросло — мяса птицы

В Украине в 2012 году сократилось производство свинины и говядины, в то же время выросло производство мяса птицы, сообщили УНИАН в Государственной службе статистики.

В частности, по данным Госстата, в 2012 году производство говядины и телятины свежей или охлажденной составило 55,1 тыс. тонн, что на 2,1% ниже аналогичного показателя 2011 года. В декабре было произведено 4,5 тыс. тонн данной продукции, что на 1,8% меньше показателя за ноябрь 2012 года и на 0,4% больше, чем в декабре 2011 года.

За 2012 год производство мороженой говядины и телятины составило 14,3 тыс. тонн, что на 9,7% меньше показателя 2011 года. В декабре было произведено 1 тыс. тонн данной продукции, что на 36,9% ниже показателя за ноябрь 2012 года и на 14,1% меньше, чем в декабре 2011 года.

Производство свинины свежей или охлажденной в Украине в январе-декабре 2012 года составило 171 тыс. тонн, что на 7,1% ниже показателя 2011 года. В декабре было произведено 16,4 тыс. тонн данной продукции, что на 15,7% выше показателя за ноябрь 2012 и 1,5% меньше, чем в декабре 2011 года.

Производство свинины мороженой за отчетный период составило 7 тыс. тонн, что на 13,9% меньше, чем в 2011 году. В декабре в Украине было произведено 0,6 тыс. тонн данной продукции, что на 13,9% выше ноябрьского показателя 2012 года и на 23,8% ниже декабрьского показателя 2011 года.

Кроме того, в 2012 году производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, свежих или охлажденных, составило 750 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в 2011 году. В декабре производство данной продукции составило 62,2 тыс. тонн, что на 0,8% выше показателя за ноябрь 2012 года и на 5,1% больше, чем в декабре предыдущего года.

Кроме того, производство мороженых мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы составило 86,1 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в январе-декабре 2011 года. В декабре производство данной продукции составило 9,4 тыс. тонн, что на 17,9% меньше показателя за ноябрь 2012 года и на 62% больше, чем в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).

В 2011 году Украина увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн, яиц – на 9,6% – до 18,7 млрд штук и сократила производство молока на 1,4% – до 11,1 млн тонн.