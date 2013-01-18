Украина в 2012 году увеличила производство сливочного масла на 16%, спредов - сократила на 11%

Производство сливочного масла в Украине по итогам 2012 года выросло по сравнению с 2011 годом на 15,7% до 88,2 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в декабре текущего года было произведено 5,7 тыс. тонн, что на 9,2% больше показателей ноября 2012 года и на 22,6% превышает результаты декабря 2011 года.

Также, за январь-декабрь 2012 года было произведено 53,2 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 10,8% ниже результатов 2011 года. В декабре прошлого года было произведено 5,2 тыс. тонн спредов и жировых смесей, что на 5,2% меньше, чем в ноябре 2012 года, но на 6,4% больше показателей декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Украине производство сливочного масла снизилось на 3,8% против 2010 года - до 76,2 тыс. тонн, спредов и жировых смесей - снизилось на 8,3% - до 57,1 тыс. тонн.

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