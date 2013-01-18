В Украине производство подсолнечного масла в 2012 году выросло на 17% – до 3,6 млн т

В Украине по итогам 2012 года произведено 3,61 млн тонны подсолнечного нерафинированного масла, что на 16,6% больше, чем в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года в стране было произведено 345 тыс. тонн масла, что на 3,3% больше, чем в ноябре 2012 года, и на 2,4% больше, чем в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам отраслевой ассоциации «Укролияпром» производство подсолнечного масла в Украине в 2012/2013 маркетинговом году (сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) может сократиться до 3,6 млн тонн с 3,8 млн тонн в прошлом маркетинговом сезоне в связи с уменьшением урожая подсолнечника.

При этом экспорт подсолнечного масла ожидается на уровне 2011/2012 МГ – 3,2 млн тонн.

По данным Госстата, урожай подсолнечника в 2012 году составил 8,4 млн тонн против 8,1 млн тонн в 2011 году.