Присяжнюк поручил устранить коррупционные схемы при распределении господдержки аграриям

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк поручил главам центральных исполнительных органов, подконтрольных Минагропроду, устранить коррупционные схемы в распределении средств государственной поддержки аграриям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минагропрода, об этом он заявил во время рабочего совещания с директорами департаментов министерства и центральными исполнительными органами.

«Необходимо разработать такие порядки прохождения средств государственной поддержки, чтобы исключить коррупционные проявления, особенно на местах», - цитирует пресс-релиз Н.Присяжнюка.

Согласно сообщению, министр поручил главам Государственного агентства земельных ресурсов, Государственного агентства рыбного хозяйства, Государственного агентства лесного хозяйства, а также руководителям Госинспекции сельского хозяйства, Госветфитослужбы, Аграрного фонда, ГП “Укрспирт”, Государственной продовольственно-зерновой корпорации взять персональную ответственность за контроль над коррупцией в территориальных органах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предусмотрел в Государственном бюджете страны на 2013 год 15,55 млрд грн на расходы Министерства аграрной политики и продовольствия, что на 2,5 млрд грн (или 13,9%) меньше суммы, выделенной в 2012 году. В том числе 650 млн грн в 2013 году планируется направить на финансирование программ по поддержке производителей животноводческой продукции (732 млн грн в 2012 году).