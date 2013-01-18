Первичная капитализация земельного госбанка может составить 25-30 млрд долл. - эксперт

Первичная капитализация создаваемого по инициативе правительства «Государственного земельного банка» может составить 25-30 млрд долларов США, считает председатель совета директоров одного из крупнейших аграрных производителей Украины компании Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

По мнению бизнесмена, для нормального функционирования Земельный банк должен оперировать не менее чем 3 млн га.

«Это приблизительно 10% территории страны. Если у него будет меньше, он не сможет стать эффективным игроком. Если же на первом этапе у него будет более 3 млн га, он превратится в монополиста со всеми известными последствиями. По моему мнению, при правильных управленческих решениях прогнозная конечная капитализация банка составит 25–30 млрд долларов», - процитировала бизнесмена его пресс-секретарь Лидия Сливоцкая.

По мнению предпринимателя, для наиболее эффективного использования природных преимуществ Украины, в ходе земельной реформы земельные ресурсы страны должны быть разделены на три равных части.

Одна треть, считает Бахматюк, должна принадлежать мелкому владельцу, который де-факто кормится с этой земли. Вторая треть - среднему производителю, который сфокусируется на обеспечении внутреннего рынка. Еще треть - крупному землевладельцу, который должен обеспечить экспорт нашей продукции и станет в первую очередь катализатором капитализации земельных ресурсов в стране.

«Реализация проекта доведения Земельного банка до высокотехнологичного кластера на первом этапе даст очевидные экономические и политические инструменты. Это возможность прямого поступления в бюджет не менее 3–4 млрд долларов. Кроме того - арендные платежи в госбюджет на уровне 300 млн долларов с соответствующим уменьшением государственной поддержки и экономии от неэффективных госпрограмм на уровне до 500 млн долларов ежегодного содержания», - сказал Бахматюк.

Бизнесмен также высказал мнение, что Украине для полной реализации потенциала мировой «житницы» необходимо привлечь в аграрный сектор инвестиций в объеме 35-40 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

Группа компаний Ukrlandfarming – один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.