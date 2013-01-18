Производство водки и крепких спиртных напитков в Украине за год незничительно выросло

Производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине в 2012 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 1,6% - до 33,8 млн декалитров, сообщили в Государственной службе статистики.

При этом, в декабре 2012 года было произведено 3,3 млн дал водки и других крепких спиртных напитков, что на 3,2% уступает показателям ноября 2012 года, но на 9% превышает результаты декабря 2011.

Согласно сообщению, в прошлом году производство коньяка и бренди в стране сократилось на 1% по сравнению с 2011 годом - до 4,6 млн дал, а ликера, сладких наливок, спиртных настоек и других спиртных напитков снизилось на 4,5% до 11,5 млн дал.

Таким образом, в декабре 2012 года было произведено 0,7 млн дал коньяка и бренди, что на 13,9% выше показателей ноября 2012 года и на 1,4% - декабря 2011 года. Производство ликера в декабре составило 1 млн дал, превысив тем самым на 1,2% показатели ноября 2012 года, но на 0,6% уступив результатам декабря 2011 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2011 году производство водки и других крепких спиртных напитков в Украине сократилось на 21,5% по сравнению с 2010 годом – до 33,2 млн дал, тогда как производство коньяка и бренди возросло на 24,6% - до 4,3 млн дал, а производство ликера, сладких наливок, спиртных настоек и других спиртных напитков превысило результаты 2012 года на 2,1% и составило 12 млн дал.