Минфин предлагает повысить в три раза ставки налога на землю

Министерство финансов предлагает с 1 января 2014 года в три раза повысить ставки налога на земельные участки сельскохозяйственных угодий (независимо от места расположения).

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно взимания платы за землю), обнародованном на сайте министерства.

Документом предлагается повысить ставки налога за 1 га сельскохозяйственных земель для пашен, сенокосов и пастбищ с 0,1 до 0,3% от нормативной денежной оценки.

Также предлагается повысить ставки налога за 1 га сельскохозяйственных земель для многолетних насаждений с 0,03 до 0,09% от нормативной денежной оценки.

При этом ставку налога на земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, предлагается повысить с 1 до 3% от их нормативной денежной оценки, за исключением земельных участков, указанных в ст. 272 (сельскохозяйственные земли - пашни, сенокосы, пастбища, под многолетними насаждениями), 273 (лесохозяйственного назначения), 276 (земельные участки в пределах населенных пунктов) Налогового кодекса.

Также изменениями в ст. 288.5.1 предусматривается, что годовой размер арендной платы не может быть меньше размера земельного налога, который устанавливается данным разделом.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям в ст. 303.1, базой налогообложения для сельскохозяйственных производителей является нормативная денежная оценка 1 га сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений), для земель водного фонда (внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ) - нормативная денежная оценка 1 га пашни в Крыму или области.

Нормативная денежная оценке земли, установленная по методике, утвержденной Кабмином, уточняется ежегодно по состоянию на 1 января на коэффициент индексации в установленном разделом XIII Налогового кодекса порядке.

Из Переходных положений кодекса предлагается исключить п.1-4 подразделения 6, которыми освобождались от уплаты земельного налога субъекты космической деятельности, самолетостроения, кинематографии, судостроительной промышленности.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2014 года.