«Эфес Украина» в 2012 году увеличила продажи пива на 14%

Один из крупнейших украинских производителей пива «Эфес Украина» (Efes Ukraine, ранее - «Миллер Брендз Украина») в 2012 году увеличил продажи пива в натуральном выражении по сравнению с 2011 годом на 14% - до 18,9 млн дал. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что в 2012 году компания произвела 18,7 млн дал пива против 16,4 млн дал в 2011 году. Как говорится в пресс-релизе, в 2012 году компания также увеличила производственные мощности до 650 тыс. дал пива в неделю, что на 34% выше показателя 2011 года. При этом стоимость проекта по расширению производства составила более 10 млн евро.

Напомним, в ноябре 2012 года решением акционеров компания была переименована с ЧАО «Миллер Брендз Украина» в ЧАО “Эфес Украина”. Таким образом, компания завершила процесс интеграции в международную группу Efes – одного из европейских лидеров в пивоварении, включающую 18 пивоваренных заводов, 7 солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах мира.

Cправка УНИАН. «Эфес Украина» входит в четверку лидеров украинского пивного рынка. До 2012 года компания принадлежала группе SABMiller. В марте 2012 года, в результате стратегического альянса между двумя крупными международными группами, «Миллер Брендз Украина» перешла в управление Efes.

“Эфес-Украина” производит и импортирует в Украину такие марки пива, как Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулевское», «Добрый Шубин».