Производство сахара в Украине в 2012 году снизилось на 8%

Объем производства сахара в Украине в 2012 году составил 2,1 млн тонн, что на 8% меньше, чем в 2011 году, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом в декабре 2012 года производство сахара упало до 283 млн тонн, что на 58,5% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 32,7% больше, чем в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство сахара в Украине выросло к предыдущему году на 51% – до 2,3 млн тонн.

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