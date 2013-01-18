Производство хлебобулочных изделий в Украине в 2012 году снизилось на 5,3%

Производство хлебобулочных изделий в Украине в 2012 году снизилось до 1,6 млн тонн, что на 5,3% меньше объема производства в 2011 году, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года было произведено 135 тыс. тонн хлебобулочных изделий, что на 3,2% превышает показатели ноября 2012 года и на 5,5% уступает результатам декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство хлебобулочных изделий в Украине сократилось на 2,1% по сравнению с 2010 годом – до 1,7 млн тонн.