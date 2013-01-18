Производство молока в Украине в 2012 году выросло на 6%

Производство обработанного молока в Украине в 2012 году выросло по сравнению с объемами производства в 2011 году на 6% - до 909 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

При этом производство обработанного молока в декабре 2012 года составило 66,6 тыс. тонн, что на 5,5% меньше результатов ноября 2012 года и на 0,4% превышает объемы производства декабря 2011 года.

Что касается кисломолочных продуктов, то их производство в 2012 году в стране выросло к предыдущему году на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

В декабре 2012 года было произведено 36,7 тыс. тонн кисломолочных продуктов, что на 3,4% уступает результатам ноября 2012 года и на 5,8% превышает объемы производства в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, производство обработанного молока в Украине в 2011 году выросло на 6,1% - до 859 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов сократилось на 1,6% - до 469 тыс. тонн.