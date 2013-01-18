Персональные данные о владельцах земельных участков могут стать открытыми

Государственное агентство земельных ресурсов (Госземагентство) предлагает сделать открытыми персональные данные о владельцах земельных участков с целью борьбы со злоупотреблениями в земельной сфере, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Логическим шагом на пути открытости и прозрачности сферы земельных отношений было бы внесение изменений в действующее законодательство о возможности обнародования персональных данных относительно того, кому непосредственно относится тот или иной участок земли. Такая инициатива земельного ведомства позволит активистам, общественным организациям эффективно бороться с незаконными захватами наделов, возведением зданий, в том числе в прибрежных зонах, а правоохранительным органам это, безусловно, поможет быстро найти, ликвидировать такие сооружения и вернуть земли законным владельцам», - сообщает пресс-служба Госземагентства.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года для всех желающих открыт доступ к автоматизированной системе Госземкадастра через Интернет. В частности, на ортофотопланах можно увидеть границы административно-территориальных образований, границы индексных кадастровых зон и кварталов, границы земельных участков, их кадастровые номера с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель. Персональные данные о владельцах земельных участков в электронной системе закрыты для общего доступа.