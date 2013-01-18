91,5% площадей под озимыми находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Украине 91,5% посевных площадей под озимыми культурами, или 7,2 млн га, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, по данным мониторинга посевов, всего в Украине получены всходы на 7,8 млн га, что соответствует 96,5% посевных площадей.

При этом всходы пшеницы и тритикале получены на 6,46 млн га, что составляет 96,5% от посеянного. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 5,9 млн га (91,5%).

Всходы ржи получены на 0,3 млн га (98,9%), при этом в хорошем и удовлетворительном состоянии — 0,28 млн га (94,7%).

Кроме того, получено 1,05 млн га всходов ячменя, что составляет 95,8% от посеянного. Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 0,95 млн га (90,1%).

По данным Минагропрода, наибольший процент всходов у озимого рапса – 99,6%, или 1,02 млн га. При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 0,96 млн га посевов рапса (93,3%).

Кроме того, пресс-служба министерства сообщила, что в агрохозяйствах АРК Крым всходы получены на 68,8%, или 291,9 га, посевных площадей, а в Луганской области – на 72,9%, или 241,8 га. При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии в Крыму находится 53,3% посевов, в Луганской области – 76%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. При этом площади посевов озимых зерновых культур в Украине за 2012 год сократились на 3,5%, до 8,107 млн га, а площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн га, что на 7,2% больше прошлого года.