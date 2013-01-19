Калетник: долгосрочная аренда послужит стимулом развития рынка земли в Украине

Долгосрочная аренда земли и оборот арендных прав - это инструмент, способный подтолкнуть развитие рынка земли и не лишающий государство права контроля за этим рынком.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник.

«Мы признаем долгосрочную аренду. Так же как и передачу (продажу) арендных прав. Вот вам и такой желанный для кого-то рынок земли. Но рынок, остающийся под контролем государства, - обратил внимание И.Калетник. – Долгосрочная аренда – это красивый инструмент в том смысле, что такая аренда предполагает серьезное отношение арендатора к земле. Он не будет, как сейчас, спешить в считанные годы выжать из земли все, что можно, выращивая подсолнечник, а побеспокоится о постоянном восстановлении плодородия грунтов».

При этом вице-спикер подчеркнул, что действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, продленный до 1 января 2016 года – это политическое решение, которое сегодня никак нельзя обойти. Вместе с тем, по его словам, никуда не деться и от того, что крупные агрохолдинги уже аккумулировали значительные земельные наделы, собственники которых получают копейки. «Решить вопрос рынка сельхозземель невозможно без максимальной гласности процесса. Земля для Украины, учитывая продовольственный кризис, является в определенной степени элементом национальной безопасности», - сказал И.Калетник.

Он также обратил внимание, что Украина способна производить до 90 млн тонн зерна в год. «Даже простейшие расчеты показывают, что мы можем производить 80-90 млн тонн зерна. При достижении сегодня той урожайности, которая была в Украине в 80-х годах прошлого века, мы могли бы без особых усилий экспортировать до 30 млн тонн зерна и до 6 млн тонн сахара. Только это могло быть дать дополнительных 7 млрд долларов поступлений в бюджет», - подчеркнул И.Калетник и признал, что для достижения такого результата нужны удобрения и техника, чего как раз не хватает. «Из-за устаревшей техники Украина ежегодно теряет урожаи на сумму в 8-9 млрд грн», - отметил И.Калетник.