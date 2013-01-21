Производство жирных сыров в Украине в 2012 году снизилось на 7,6%

Производство жирных сыров в Украине в 2012 году составило 166 тыс. тонн, что на 7,6% меньше объемов производства 2011 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2012 года производство жирных сыров снизилось до 11,9 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем в ноябре 2012 года и на 10,9% ниже показателя декабря 2011 года.

Кроме того, в 2012 году было произведено 78,6 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 4,4% больше производства в 2011 года.

В декабре прошлого года было произведено 6,8 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 2,2% меньше, чем в ноябре 2012 года, но на 14% больше результатов декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Украине производство жирных сыров составило 179 тыс. тонн, что на 13,2% меньше, чем в 2010 году. Также было произведено 75,3 тыс. тонн свежих неферментированных и кисломолочных сыров, что на 3,3% меньше, чем в 2010 году.