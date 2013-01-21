«Кернел» в октябре-декабре сократил производство рафинированного масла на 31,7%

Одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний Kernel Holding во втором квартале 2013 финансового года сократил производство рафинированного подсолнечного масла по сравнению с аналогичным периодом 2012 ФГ на 31,7% - до 33,78 тыс. тонн. Об этом говорится в производственном отчете компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, производство бутылированного подсолнечного масла за отчетный период сократилось на 31,1% - до 30,77 тыс. тонн.

При этом продажи наливного масла в октябре-декабре выросли до 382,68 тыс. тонн с 229,95 тыс. тонн за аналогичный период предыдущего ФГ, бутылированного — сократились до 33,76 тыс. тонн с 47 тыс. тонн.

Помимо этого, компания сообщила, что пропускная способность ее экспортных терминалов к концу декабря 2012 года увеличились более чем в 2,6 раза - до 1,22 млн тонн.

По состоянию на 31 декабря 2012 года в компании было собрано 1,624 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 9,5% меньше показателя на аналогичную дату 2011 года.

Отмечается, что зерновых культур во втором квартале 2013 ФГ было продано 1,089 млн тонн против 598,25 тыс. тонн в октябре-декабре 2012 ФГ.

Напомним, в октябре 2012 года Kernel и швейцарская компания Glencore International приобрели на равных условиях зерновой экспортный терминал в российском порту «Тамань» за 265 млн долл.

В 2012 финансовом году, закончившемся 30 июня, Kernel сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. с 226,3 млн долл. в предыдущем финансовом году.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после которого провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.