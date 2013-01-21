Производство шоколада в Украине в 2012 году выросло, кондитерских изделий – снизилось

Производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в Украине в 2012 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 0,6% - до 345 тыс. тонн, сообщили в Государственной службе статистики.

При этом в декабре прошлого года было произведено 35,1 тыс. тонн шоколада и других продуктов, содержащих какао, что на 14,7% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 1,9% ниже результатов декабря 2011 года.

Кроме того, в 2012 году сократилось производство кондитерских изделий из сахара, в том числе белого шоколада, на 4,1% – до 221 тыс. тонн. В декабре 2012 года было произведено 18,5 тыс. тонн таких продуктов, что на 15,4% меньше объемов производства в ноябре 2012 года и на 1,2% меньше, чем в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство шоколада в Украине снизилось по сравнению с 2010 годом на 2,2% – до 342 тыс. тонн, а кондитерских изделий – на 8,3%, до 229 тыс. тонн.