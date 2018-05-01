ЕАБР: Украина способна влиять на ситуацию на мировом зерновом рынке

С начала 2000-х годов растет взаимосвязанность и взаимозависимость развития зернового сектора ведущих производителей СНГ (Казахстана, Украины, России, Беларуси) и мирового зернового хозяйства. Восстановление производства зерновых и возвращение Казахстана, Украины и России в мировой ряд крупных производителей и экспортеров выдвигают зерновые хозяйства названных стран в число тех, кто способен повлиять на ситуацию на мировом рынке. К группе стран, являющихся преимущественными импортерами зерна в регионе СНГ, также относятся Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения и Молдова. Экономика всех этих стран относится к агарному типу.

Состояние зернового сектора Украины: тенденции развития

Сельское хозяйство исторически являлось и остается важнейшей отраслью украинской экономики. Большие площади высококачественных земельных ресурсов и благоприятные агроклиматические условия являются естественными конкурентными преимуществами Украины. На селе проживает почти 32% населения страны. Вклад сельского хозяйства в ВВП в последние годы составляет в среднем около 8.2%. Зерновое производство, особенно в последние годы является основой аграрной экономики. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 42.8 млн га, из которых пашней занято 32.5 млн га. В последние годы посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила в среднем 15.5 млн га. Общей тенденцией 2000–2011 годов был постепенный рост посевных площадей со средним темпом 1.3%. Современная структура посевных площадей отражает конъюнктуру рынка. Доля посевов пшеницы в последние годы составляет около 44%, ячменя — 29%. Одновременно доля посевных площадей кукурузы выросла с 9% в начале 2000-х до 19% в последние годы.

Изменение структуры посевных площадей стало реакцией на изменение структуры спроса. Прежде всего экспортный спрос вырос на украинскую пшеницу и ячмень, а в последние годы и на кукурузу. Рост промышленного производства мяса птицы также стимулировал внутренний спрос на кукурузу.

Тенденция роста валовых сборов за этот период стала следствием общего тренда увеличения урожайности. В 2012 году, согласно предварительным оценкам, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составит около 43 млн тонн, что примерно на 24% ниже рекордного уровня прошлого года.

Рост объемов производства зерна в 2000-е годы привел к избытку зерна и бурному росту экспорта. Украина вошло в число крупнейших стран-экспортеров зерна.

С 2005 по 2011 годы объемы экспорта зерновых составили в среднем почти треть от валового сбора, а экспортная выручка в среднем 3.3 млрд долл. в год. За последние пять маркетинговых лет доля Украины в мировой торговле ячменем составила 21.3%, кукурузой — 6.8%, пшеницей — 4.8%.

Для производства зерна на сельскохозяйственных предприятиях Украины насчитывается 182.6 тыс. тракторов (46% от технологической потребности), 44.3 тыс. зерноуборочных комбайнов (58% от технологической потребности). Более 80% имеющейся в сельскохозяйственных предприятиях техники отработали амортизационные сроки, из-за чего значительно возрастают объемы ремонтных работ и потребность в новой технике.

Объем сертифицированных мощностей (складов) по хранению зерновых культур в Украине составляет 30 млн тонн. Полный объем зернохранилищ в стране составляет 56 млн тонн. Сертифицируются только те хранилища, которые предоставляют услуги по хранению. На сегодняшний день в Украине насчитывается около 700 сертифицированных хлебоприемных и хлебозаготовительных предприятий, занимающихся хранением зерна, и 23 тыс. несертифицированных хранилищ, где предприятия хранят собственное зерно.

В последние годы наблюдалось активное развитие украинской элеваторной отрасли. Сегодня в элеваторную инфраструктуру вложены и продолжают вкладываться крупные инвестиции, построено много новых элеваторов с современными технологиями хранения зерна.

Парк зерновозов Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - «Укрзализныци» составляет 11 тыс. 579 единиц. В 2011 году «Укрзализныця» перевезла 13.7 млн тонн зерна, в том числе 10 млн тонн на экспорт. Ее технические возможности позволяют перевозить 30 млн тонн зерна ежегодно.

На сегодняшний день перевалкой зерна занимаются практически все черноморские порты Украины. Фактически каждый из них имеет элеваторы и зерновые склады. Морские и речные порты Украины, согласно экспертным оценкам, имеют технологические возможности перевалки 33 млн тонн зерна в год. Зерноторговая инфраструктура в Украине по экспортной перевалке в морских портах нуждается в развитии. Два последних года показали, что при высоких урожаях и больших объемах экспорта элеваторных мощностей в портах Украины может не хватать.

Перспективы развития

До 2014 года существенных изменений в правительственной зерновой политике не ожидается. Отказавшись с 2009 года от прямого субсидирования выращивания зерновых, возобновлять его в ближайшее время правительство страны не будет. В связи с обязательствами перед ВТО и перспективой будущей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС государство будет воздерживаться и от экспортных ограничений. При этом планируется наращивать объемы государственных закупок для регулирования внутреннего рынка, создания запаса зерна на случай дефицита и для стабилизации ценовой ситуации.

Страны ЕЭП+Украина

Страны ЕЭП+Украина (Беларусь, Казахстан, Россия и Украина) в последние годы заняли прочные позиции на мировом рынке зерна. Доля ЕЭП+Украина в мировой торговле последние пять зерновых лет составила в среднем: по ячменю - 36.3%, по пшенице - 21.5%, по кукурузе - 7.7%.

Валовые сборы в ЕЭП+Украина обладают высокой изменчивостью из-за низкого технологического уровня и значительных колебаний агрометеорологических условий. Если в ближайшие два года погода будет в рамках средних показателей, то можно ожидать средних значений урожайности и валовых сборов для ЕЭП и Украины.

Валовые сборы составят в среднем: в России около 90 млн тонн, в Украине - 50 млн тонн, в Казахстане - 17 млн тонн, в Беларуси - 9 млн тонн. Соответственно доля ЕЭП+Украина в мировом экспорте пшеницы может вырасти до 25%, в экспорте ячменя - до 38-40%.

В перспективе ЕЭП+Украина, при условии модернизации своего зернового хозяйства, имеет потенциальные возможности для увеличения как номинальных объемов экспорта, так и доли в мировой торговле. ЕЭП+Украина обладает уникальными возможностями увеличения вклада в решение мировых продовольственных проблем. Возможности развития зернового производства определяются естественными сравнительными преимуществами ЕЭП: наличием крупнейших в мире ресурсов пахотных земель, запасов водных ресурсов, промышленности по производству минеральных удобрений, а также территориальной близостью к регионам мира, предъявляющим растущий спрос на зерно (страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока, Южной Европы, Северной Африки).

Зерновой пул: возможности и преграды

Идея создания зернового пула с участием России, Казахстана и Украины для осуществления внешней торговли обсуждается на постсоветском пространстве уже давно. Одна из причин идеи создания зернового пула — желание наладить координацию усилий по экспорту зерновых, которая дала бы возможность сэкономить на внутренних перемещениях зерна, тем более что основная масса как российского, так и украинского и казахстанского зерна на экспорт отгружается через глубоководные черноморские порты. Сэкономив на логистике, участники пула смогут предложить конкурентную цену на внешнем рынке.

Согласно позиции РЗС речь идет о выработке общих правил для устранения конкуренции между странами, которая существует в сфере экспорта зерна в Причерноморском бассейне. Это приводит к достаточно серьезным потерям. Украина, Казахстан и Россия теряют в цене как минимум 10 долл. с тонны по отношению к конкурентам.

Это объективное обстоятельство потерь от дополнительной конкуренции, помимо коммерческой, и приводит к идее объединения усилий с тем, чтобы нивелировать эти потери. Создание зернового пула облегчит решение задач, с которыми не могут самостоятельно справиться трейдеры, но решение которых вполне под силу политикам.

Речь идет об унификации правил, которые существуют на национальных территориях, а также о единой политике, проводимой государствами на внешних рынках.

По мнению РЗС, в рамках создания этого пула нужно объединить ведение переговорного процесса общими усилиями. Это задача государств, а не компаний. Россия, Украина и Казахстан, как страны, должны защищать свои интересы на внешних рынках. Создание трехстороннего зернового пула будет этому способствовать.

Украинские эксперты при обсуждении пула выражают беспокойство в отношении возможного использования экспортной инфраструктуры страны ее партнерами. По мнению украинской стороны, создание зернового пула невозможно, так как в Украине, как и в России, не существует государственной монополии на торговлю зерном, а на зерновом рынке работает много частных компаний зернотрейдеров.

Подготовлено по материалам Доклада Евразийского банка развития о зерновой политике в ЕЭП и СНГ

(Выдержки. Полный текст доклада ЕАБР читать тут.)