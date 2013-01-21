«Агромарс» поддерживает введение стандарта содержания влаги в курятине на уровне 4%

Крупный производитель курятины компания «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») поддерживает введение нормы максимального содержания влаги в охлажденном мясе птицы на уровне 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции директор ООО «Агромарс» Алексей Марченко.

«Мы считаем, что норма, которую предлагают разработчики украинского стандарта — не больше 4% (содержания влаги в мясе — УНИАН), является на сегодняшний день нормальной и включает в себя всю воду, которая может быть природным путем впитана в ходе охлаждения тушки водным способом», — сказал А.Марченко.

По его словам, некоторые участники рынка предлагают увеличить допустимый показатель содержания влаги до 7%.

А.Марченко напомнил, что на сегодняшний день используются два способа промышленного охлаждения курятины — воздушно-капельный (гидроаэрозольный) и путем погружения в холодную воду. При этом последний в Украине является более популярным и предусматривает большее содержание влаги в охлажденном мясе.

А.Марченко также отметил, что компания «Агромарс» использует оба способа охлаждения тушек, а показатели доли влаги при водном охлаждении составляют 2,68%, при воздушно-капельном — 0,12%.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, показатель содержания влаги на уровне 4% для украинских предприятий, осуществляющих охлаждение продукции путем погружения в воду, будет установлен с учетом необходимого подготовительного периода для адаптации технологических процессов. На сегодняшний день данная норма еще не утверждена.

При этом в Минагропроде отметили, что норма содержания влаги в курятине повысит ее конкурентоспособность на внешнем рынке, в частности, в Европе, где согласно соответствующему регламенту массовая доля влаги, выделяемой при размораживании мяса, для тушек с вложенными потрохами и охлажденных в гидроаэрозоле, составляет 3,3%, а для аналогичных тушек, охлажденных в ваннах с водой, - 5,1%.

Справка УНИАН. ООО «Комплекс «Агромарс» — вертикально интегрированный аграрный холдинг, основанный в 1998 году и являющийся одним из крупнейших производителей мяса курицы в Украине.

Главная производственная площадка предприятия находится в с. Гавриловка (Киевская обл.). Структура ООО «Комплекс «Агромарс» включает Броварской филиал, Кагарлыкский филиал, филиал "Кагарлыкский элеватор", филиал "Киевкомбикорм", ООО «Курганский бройлер».