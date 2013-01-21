Украинские пивовары в 2012 году сократили производство на 1,5%

Производство пива солодового, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя не менее 0,5%, в Украине в 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом на 1,5% - до 300 млн декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

При этом в декабре прошлого года производство пива упало до 19,2 млн дал, что на 0,3% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 17,5% уступает результатам декабря 2011 года.

«В 2012 году мы сократили производство пива на 5 млн декалитров, то есть вышли на уровень 2009 года», - прокомментировала УНИАН ситуацию на пивном рынке страны глава компании «Укрпиво» Галина Коренькова.

«Замедление темпов производства пива связано с тем, что, во-первых, пиво не является товаром первой необходимости. Во-вторых, отмечается реальное падение спроса. В-третьих, существует скрытая инфляция и, в-четвертых, это связано с повышением цен на пиво», - добавила она.

Кроме того, Г.Коренькова отметила, что рост цены на пиво связан с повышением тарифов и цен на сырье и продукты, необходимых для его производства.

Напомним, что в 2011 году объем производства пива составил 305 млн дал, что на 1,3% меньше, чем в 2010 году.