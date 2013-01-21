С начала маркетингового года Украина экспортировала 15,5 млн тонн зерна

Объем экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.), по состоянию на 21 января, составил 15,5 млн тонн, что на 46,5% больше показателя к аналогичной дате прошлого маркетингового года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению Минагропрода, с начала 2013 года было экспортировано 1,28 млн тонн зерна, в то время как в декабре 2012 года экспорт зерна составил 2,463 млн тонн.

По данным Министерства, к 21 января было экспортировано 5,96 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 5,08 млн тонн, против 2,65 млн тонн (продовольственной — 1,958 млн тонн) на аналогичную дату предыдущего МГ.

Экспорт ячменя из Украины к указанной дате составил 1,95 млн тонн (1,93 млн тонн в прошлом МГ), кукурузы — 7,32 млн тонн (5,9 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.