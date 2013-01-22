На Закарпатье объявлено предупреждение о повышении воды в реках и сходе лавин

В Закарпатской области из-за резкого повышения температуры воздуха объявили штормовое предупреждение по поводу значительного подъема уровней воды в реках и опасности схода снежных лавин в горах.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС Украины в Закарпатской области.

В МЧС уточнили, что, по прогнозам Закарпатского центра по гидрометеорологии, на территории области вторые сутки подряд ожидаются дожди.

Из-за значительных осадков на реках Закарпатской области началось повышение уровней воды в реках, по предварительным данным, повышение состоялось уже на 0,5-1,0 метра, по сравнении с уровнями воды по состоянию на 8.00 21 января.

По данным МЧС, 22 января ожидается продолжение повышения уровней воды в нижних течениях рек Латорицы и Боржавы. В частности, на Латорице ожидается дополнительное повышение уровней воды на 0,5-1 м, на Боржаве - на 2-2,5 м. Специалисты не исключают возможности начального выхода воды из рек в поймы.

По данным Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, 22 января в Закарпатской области будет идти дождь, временами с мокрым снегом.

Также, по данным синоптиков, на 22-23 января в связи с оттепелью и осадками в Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение по поводу опасности схода снежных лавин в горах.