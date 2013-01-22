Государственная зерновая корпорация приняла на хранение 1,7 млн тонн зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) приняла на хранение с начала 2012/2013 маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) 1,718 млн тонн зерна нового урожая. Об этом говорится на сайте ГПЗКУ. Согласно сообщению, на заготовительные филиалы ГПЗКУ поступило 636,9 тыс. тонн пшеницы, 55,3 тыс. тонн ржи, 128,1 тыс. тонн ячменя, 209,4 тыс. тонн семян подсолнечника, 565,7 тыс. тонн кукурузы.

Помимо этого, на филиалах также хранится просо, овес, гречка, горох, соя и рапс.

Также отмечается, что с начала текущего МГ было переработано на муку 88,8 тыс. тонн пшеницы, 21,3 тыс. тонн ржи и произведено 21,3 тыс. комбикормов.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ по итогам 9 месяцев 2012 года получила чистую прибыль в размере 33,248 млн грн против 656,678 млн грн чистых убытков за аналогичный период 2011 года.

Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.