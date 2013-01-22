Аграрный фонд продал на торгах 22 января 225 тыс. тонн пшеницы за более чем 500 млн грн

Аграрный фонд Украины реализовал во время торгов на Аграрной бирже 22 января 225 тыс. тонн пшеницы из запланированных 300 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Согласно сообщению, на торгах было продано 9 из 12 лотов на сумму свыше 500 млн грн.

Отмечается, что все 9 лотов были приобретены 4 компаниями (названия не разглашаются - УНИАН) по стартовой цене.

«Непроданными остались три лота (75 тыс. тонн), скорее всего, из-за не совсем подходящей дислокации зерна на элеваторах и/или малой мощности некоторых из них по отгрузке», - говорится в сообщении УАК.

Как цитирует УАК главу Аграрного фонда Игоря Якубовича, привлеченные от продажи средства будут незамедлительно задействованы для расчётов по долгам фонда перед элеваторами за оказанные услуги (75 млн грн) и на выплату аванса по форвардным закупкам пшеницы урожая 2013 года (около 400 тыс. тонн).

Напомним, в конце 2012 года Аграрный фонд объявил о продаже 300 тыс. пшеницы с возможностью экспорта. По словам И.Якубовича, Аграрный фонд до конца текущего маркетингового года может выставить на продажу еще 300 тыс. тонн пшеницы.

Экспорт зерна из Украины к 21 января составил 15,5 млн тонн, в том числе 5,96 млн тонн пшеницы, 1,95 млн тонн ячменя, 7,32 млн тонн кукурузы.