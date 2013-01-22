Moody's подтвердило рейтинги «Мироновского хлебопродукта»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг (CFR), рейтинг вероятности дефолта (PDR) и рейтинг еврооблигаций MHP S.A. (Люксембург), которая является холдинговой компанией агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), на уровне «B3». Прогноз – «негативный».

Об этом говорится в сообщении Moody's, размещенном на сайте рейтингового агентства.

Согласно пресс-релизу, рейтинг отражает ожидания Moody's о возможном валютном ослаблении, способном повлечь трудности в обслуживании корпоративного долга, деноминированного в иностранной валюте, а также о способности компании поддерживать адекватную ликвидность в ближайшие 12-18 месяцев.

Moody's продолжает оценку валютных рисков компании, поскольку значительная часть ее доходов является внутренними доходами, в то время, как долги деноминированы в иностранной валюте. При этом агентство отмечает, что риски могут быть смягчены вертикальной интеграцией компании, также занятой в сфере производства зерна и кормов, что снижает валютную составляющую операционных издержек компании по сравнению с другими компаниями, занятыми в производстве мяса птицы. Вместе с тем, МХП также связывает возможные валютные риски с ростом экспортных операций, которые в 2013 году могут составить до 40% от общего производства благодаря введению нового производственного комплекса к Виннице, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года агентство Moody’s, вслед за снижением суверенных рейтингов Украины с уровня B2 до B3, прогноз «негативный», понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков, в том числе «Укрэксимбанка», а также крупнейших городов и компаний Украины, в том числе «Метинвеста», «Ferrexpo», ДТЭК. Снижение автономных оценок банков, как заявляло Moody's, было обусловлено соотношением капитала и зависимостью от внутреннего государственного долга, уровнем зависимости от внутренних макроэкономических показателей и финансовой среды, а также размером фондов рыночного происхождения.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала на Лондонской бирже в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.