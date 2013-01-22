Минагропрод прогнозирует строительство 52 га теплиц в 2013 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что в 2013 году в стране будет построено 52 га новых тепличных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

“По нашим прогнозам, в 2013 году планируется построить еще 52 га новых высокотехнологичных теплиц”, - сказал Н.Присяжнюк, отметив, что в 2012 было введено в эксплуатацию около 30 га новых теплиц. По его словам, строительство этих комплексов помогло увеличить в 2012 году урожай тепличных овощей на 12%.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод заявлял, что Украине необходимо построить около 500 га теплиц, чтобы обеспечивать себя тепличными овощами и отказаться от их импорта.

По данным Госстата, в 2012 году в Украине было собрано 10 млн тонн овощей (на 1,8% больше 2011 года) и 23,25 млн тонн картофеля (на 4,1% меньше 2011 года).