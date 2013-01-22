Fitch повысило рейтинг агрохолдинга «Мрия»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) до уровня «В» с «В-». Об этом сказано в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Fitch Ratings также повысило национальный долгосрочный рейтинг агрохолдинга до уровня «A-(ukr)» с «BBB+(ukr)», прогноз «стабильный».

Кроме того, агентство повысило рейтинг пятилетних долговых ценных бумаг агрохолдинга, выпущенных на сумму 250 млн долл. США, до уровня «B» с «B-» при рейтинге возврата актива «RR4».

Повышение рейтингов отражает последовательный рост рентабельности агрохолдинга. «Мы ожидаем, что «Мрия» сохранит высокий денежный приток от операционной деятельности и обеспечит достаточный уровень ликвидности в соответствии с присвоенным рейтингом «B». Эффективная деятельность «Мрии», высокая рентабельность агрохолдинга и адекватная ликвидность смягчают риски, находящиеся за пределами управленческого контроля, а именно – засушливые погодные условия, ограничения экспорта и международная волатильность цен на зерно», – говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 1,25 млрд долл. с погашением 28 ноября 2022 г. рейтинг «B». Затем рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный». Следом за этим агентство изменило прогноз по рейтингам украинских городов Ивано-Франковска, Днепропетровска, а также Автономной Республики Крым со "стабильного" на "негативный" и подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне «В» и на уровне «uaA-» по национальной шкале. Позднее Fitch назвало украинских производителей «уязвимыми» на сокращающемся в 2013 году рынке Евросоюза.

11 декабря служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам украинского агрохолдинга «Мрия» со «стабильного» на «негативный»

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды в долларах США на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

«Мрия» обрабатывает около 300 тыс. гектаров земли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и не исключает выхода в другие регионы страны.

Холдинг имеет собственное производство семян, завод мощностью 300 тонн в сутки, более 1 300 единиц сельскохозяйственной и логистической техники. В управлении компании находятся три элеваторных комплекса и зернохранилища емкостью хранения 410 тыс. тонн и картофелехранилище емкостью 36 тыс. тонн, а также современные логистические центры.

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