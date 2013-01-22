Компания «АВК» в 2012 году увеличила производство на 5,3%

Крупный украинский производитель кондитерских изделий компания «АВК» в 2012 году увеличила объем производства профильной продукции на 5,3% по сравнению с 2011 годом - до 140,9 тыс. тонн, сообщил УНИАН заместитель генерального директора компании Роман Бабец.

По его словам, в 2012 году компании пришлось повысить цены на некоторые продукты в среднем на 2%, что было обусловлено увеличением стоимости сырья.

Заместитель гендиректора не озвучил планы предприятия на 2013 год, отметив лишь, что компания, несмотря на рост конкуренции на рынке, планирует увеличить объемы продаж.

«Продолжая инвестировать в изучение потребительских предпочтений и оптимизацию ассортимента (предложение инновационных новинок, улучшение рецептур уже популярных продуктов, обновление упаковки, выведение из ассортимента менее популярных сладостей), в расширение производственных мощностей, в комплексную и продуманную рекламную кампанию, мы рассчитываем не только нарастить объём продаж в сезоне 2012/2013, но и усилить свои позиции в долгосрочной перспективе», - сказал Р.Бабец.

Справка УНИАН. Кондитерская компания «АВК» является лидером украинского рынка в сегменте весовых шоколадных конфет. В 2011 году ее доля в этом сегменте составила более 26%.

По данным Госстата, в Украине в 2012 году производство кондитерских изделий из сахара, в том числе белого шоколада, сократилось на 4,1% – до 221 тыс. тонн. Производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в стране в 2012 году выросло на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 345 тыс. тонн.