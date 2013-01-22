Повышение ставок земельного налога не увеличит налоговое давление на аграриев – Минфин

Повышение ставок земельного налога не приведет к увеличению налогового давления на производителей сельхозпродукции, поскольку большинство из них являются плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога и не платят земельный налог на землю, на которой ведут производство.

Соответствующее разъяснение Министерства финансов Украины опубликовано на сайте Минфина.

В нем, в частности, сказано, что доля земель, которые находятся в обработке, но не являются предметом налогообложения, составляет 61% от общего фонда сельхозугодий. Кроме того, отмечают в Минфине, согласно Налоговому кодексу, освобождены от уплаты земельного налога физические лица – владельцы земельных паев, сдающие свои паи в аренду.

«Остается неизменным минимальный предельный размер арендной платы, а за местными органами власти сохраняется право устанавливать льготы по земельному налогу», - сказано в разъяснении Минфина.

Вместе с тем, в министерстве ожидают, что повышение ставок земельного налога будет способствовать более рациональному использованию земельных ресурсов, а также улучшит социально-экономическое положение местных советов.

При этом в Минфине обращает внимание, что инициатива по повышению ставок земельного налога находится на стадии обсуждения и министерство готово рассмотреть все замечания и предложения к данному законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство финансов выступило с предложением с 1 января 2014 года в три раза повысить ставки налога на земельные участки сельскохозяйственных угодий (независимо от места расположения). Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно взимания платы за землю) обнародован на сайте министерства.

Документом предлагается повысить ставки налога на 1 га сельскохозяйственных земель для пашен, сенокосов и пастбищ с 0,1% до 0,3% от нормативной денежной оценки.

Также предлагается повысить ставки налога на 1 га сельскохозяйственных земель для многолетних насаждений с 0,03% до 0,09% от нормативной денежной оценки.